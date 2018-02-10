НАК опубликовал видео уничтожения террористов в Ингушетии

В ходе контртеррористической операции в Назрановском районе Ингушетии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Сотрудники проводили оперативно-розыскные мероприятия неподалеку от села Али-Юрт и блокировали двух бандитов, причастных к осуществлению террористической деятельности. На предложение сдаться боевики открыли огонь по сотрудникам правопорядка.

В ходе завязавшегося боя оба боевика были уничтожены, потерь среди силовиков и мирного населения нет. По данным НАК, один из ликвидированных бандитов находился в розыске из-за участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ*.

На месте происшествия сотрудники правопорядка обнаружили автоматическое оружие, два готовых к использованию пояса смертника, боеприпасы, компоненты для СВУ и другое снаряжение. Специалисты-взрывотехники уничтожили взрывчатку на месте из-за опасности ее транспортировки.

*Деятельность террористической группировки ИГИЛ запрещена на территории РФ