Эрдоган заявил, что в ходе операции в Африне сбит вертолет ВВС Турции

Вертолет ВВС Турции 10 февраля потерпел крушение на юго-востоке страны на границе с Сирией. Как заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле, боевая машина участвовала в операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн и была сбита курдами.

«Ранее сегодня же был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции "Оливковая ветвь". Они заплатят за это сполна», – сказал Эрдоган, сообщает издание Hurriyet.

О судьбе экипажа президент Турции ничего не сказал.

По последней информации, вооруженные силы Турции «уничтожили в Африне 1141 террориста» во время операции «Оливковая ветвь».

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о старте операции «Оливковая ветвь» против отрядов «Сил народной самообороны» (которые входят в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии») и партии «Демократический союз» в районе Африна, где живут почти 1,5 миллиона курдов и беженцев. Эти организации в Турции считаются террористическими.

Ранее в МИД России дали оценку удару Израиля по территории Сирии. В заявлении говорится, что абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военных, которые находятся в САР «по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами».