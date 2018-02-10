В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства региона

В Забайкалье были задержаны глава Минсельхоза Забайкальского края Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина. Официальной причиной называется превышение должностных полномочий.

«В ходе оперативной разработки сотрудники полиции установили, что подозреваемые превысили должностные полномочия и незаконно вмешались в деятельность сельхозпредприятий Забайкалья», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Доказательством подобного заключения послужили документы, найденные в процессе обыска.

По данным следствия, в 2017 году из госбюджета были выделены средства на возмещение ущерба от летней засухи. Предполагалось, что они будут израсходованы на покупку семян и техники. Однако чиновники предпочли из этих средств досрочно погасить займы, выданные Фондом поддержки предпринимателей.

В отношении министра и его заместителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 2 ст.169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»).