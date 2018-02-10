Глыба льда рухнула с неба прямо на улицу в Лондоне: видео

Шокирующее видео с камер наблюдения недалеко от станции Кью Гарденс на западе Лондона было опубликовано в Twitter телеканала ABC news.

На кадрах видно, что огромная глыба льда падает прямо с неба и разбивается об асфальт в нескольких метрах от дворника и пешехода.

Можно с уверенностью сказать, что мужчинам просто повело, потому что, как пишет Daily Mail, вес льдины оценили по меньшей мере в 20 кг.

Отмечается, что место падения находится под зоной, где проходят маршруты самолетов в лондонский аэропорт Хитроу. Поэтому, предположительно, лед упал с пролетавшего мимо лайнера.