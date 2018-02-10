Восемь человек погибли в страшной аварии с грузовиком в Красноярском крае
Жертвами крупной аварии, произошедшей в Красноярском крае, стали восемь человек, в числе погибших двое маленьких детей и 17-летняя девушка. Об этом сообщает региональный главк МВД.
Авария произошла утром 10 февраля в Дзержинском районе на 70 км трассы «Канск – Тасеево – Устье».
«По предварительным данным, минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП погибли восемь человек, среди которых - двое малолетних детей и 17-летняя девушка. Личности погибших устанавливаются», - сообщили в ведомстве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального министерства здравоохранения Зою Масленникову, при аварии погибли трое детей, их возраст устанавливают.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства ДТП. На место аварии вылетел и. о. замгубернатора Красноярского края Павел Солодков, а также руководители региональных управлений МВД и ГИБДД.