Американский ветеран не сдержал слез, говоря о героически погибшем пилоте Су-25

Бывший член экипажа американского военного самолета Стив Сола, воевавший во Вьетнаме, написал письмо в редакцию RT, в котором рассказал о своих чувствах к погибшему в Сирии российскому летчику Су-25 Роману Филипову и предложил свою помощь семье героя.

«Я как бывший член экипажа военного самолета с большим интересом ознакомился с материалами о майоре Филипове и очень опечален произошедшим», - говорится в письме бывшего пилота ВВС США.

Он отметил, что уверен, что ВКС России не оставят в беде семью пилота, но все-равно поинтересовался, может ли он еще как-то помочь.

После этого письма ветерана из США пригласили в студию телеканала, где он рассказал, что восхищается подвигом Филипова

«Он знал свои шансы, и знал, что ему надо делать, и он знал, что он не даст взять себя в плен. Это решение, которое ему пришлось принять, очень трудное решение, но… Я восхищен его доблестью. Он сделал то, что должен был сделать. Его вдова и его ребенок… Это просто разбило мне сердце, что ему пришлось умереть так. Я спрашиваю себя, хватило бы мне храбрости поступить как он. Он был хорошим человеком, я сожалею, что не знал его лично», - рассказал Сола со слезами на глазах.

Штурмовик Су-25 майора Романа Филипова был сбит террористами над сирийским Идлибом 3 февраля.

Пилот катапультировался, а после приземления вступил в неравный бой с боевиками. Оказавшись в окружении, он крикнул «Это вам за пацанов!» и подорвал себя гранатой, не желая сдаваться в плен.