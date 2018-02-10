На севере Израиля разбился военный самолет

Израильский военный самолет разбился на севере страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу армейской пресс-службы.

По предварительным данным, экипаж успешно катапультировался.

Как передает местное телевидение, потерпел крушение участвовавший в налете на территорию Сирии истребитель F-16.

«Самолет упал на севере Израиля. Информации о пострадавших к нам не поступало», - отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что израильские военные сбили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства из Сирии.