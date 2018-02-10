На севере Израиля разбился военный самолет
На севере Израиля разбился военный самолет ВВС страны, сообщили представители израильской армии.
Фото: Nir Alon / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Израильский военный самолет разбился на севере страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу армейской пресс-службы.
По предварительным данным, экипаж успешно катапультировался.
Как передает местное телевидение, потерпел крушение участвовавший в налете на территорию Сирии истребитель F-16.
«Самолет упал на севере Израиля. Информации о пострадавших к нам не поступало», - отметили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что израильские военные сбили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства из Сирии.