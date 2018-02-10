Израильские военные сбили летевший из Сирии иранский беспилотник

Израильские военные сбили иранский БПЛА, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии, сообщает РИА Новости.

Израиль также нанес удар по иранским объектам на территории САР. Военные сообщили, что после этого ПВО Сирии открыли огонь по израильским самолетам. Он активировал сирены воздушной тревоги на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.