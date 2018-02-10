Израильские военные сбили летевший из Сирии иранский беспилотник
Иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля из Сирии, сбит израильскими военными.
Фото: Gideon Markowicz-Jinipix / Xinhua / Globallookpress
Израильские военные сбили иранский БПЛА, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии, сообщает РИА Новости.
Израиль также нанес удар по иранским объектам на территории САР. Военные сообщили, что после этого ПВО Сирии открыли огонь по израильским самолетам. Он активировал сирены воздушной тревоги на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.
«Боевой вертолет успешно перехватил иранский БПЛА, который был запущен из Сирии и вторгся в воздушное пространство Израиля… В ответ Армия обороны Израиля атаковала иранские цели в Сирии», — говорится в пресс-релизе израильской армии.