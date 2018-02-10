Президент Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые встретился с родной сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Южнокорейский лидер провел 10 февраля встречу с делегацией из Северной Кореи, которую возглавил формальный глава государства председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам, а в состав делегации входила сестра Ким Чен Ына. Они пожали друг другу руки.

Напомним, Ким Ё Чжон занимает пост заместителя начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.

После встречи стороны отправятся на обед, который устраивает в их честь Мун Чжэ Ин.

Олимпиада в Южной Корее проходит с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие 22 северокорейских спортсмена. Из КНДР прибыли несколько сотен болельщиков, а также оркестр «Самджиен», который даст в Сеуле концерт 11 февраля.