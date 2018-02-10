Это не цензура, это справедливость – в соцсетях поддержали Соловьева, выставившего из студии эксперта из США

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» американского эксперта Григория Винникова, который поставил под сомнение присуждение погибшему в Сирии российскому летчику Су-25 Роману Филипову звания Героя России.

Пользователи социальных сетей горячо обсуждают поступок ведущего и слова Винникова.

Многие отмечают, что за такое эксперт из США мог нарваться и на физическую расправу, да и вообще следовало бы более жестко обойтись с Винниковым, которого Соловьев слишком «мягко и интеллигентно» попросил покинуть студию.

«А если бы еще и не так мягко и интеллигентно, а взял бы за шиворот и выкинул, как пса - вот это было бы справедливо!», - написал Den Pravin.

«Оскорблять мертвых- это удел убогих», - Саулеш Дюсенбина.

«Как можно было выпустить из студии Винникова вот так просто, а? Извиниться надо было заставить обязательно!», - Doktor Faust.

«Да неужели, почаще бы так! А то безнаказанность чувствуют и делают что хотят», - Aleksandr Romashov.

«Тактично, но не практично! Зачем приглашать таких, когда есть и нормальные аналитики в США, которые не позволят себе такое. Вот их и приглашайте», - Денис Калиниченко.

«Уважаемый Владимир Рудольфович! Правильно сделали! Это действительно оскорбление нашего достоинства, а главное, памяти павшего героя», - Людмила Сиротина.

«Ну неужели свобода слова - это свобода хамства? Если у человека нет внутренней этической планки, то поставить его на место - это не цензура, это справедливость», - Любопытная кошка.

Американский эксперт Грирогий Винников язвительно отозвался о погибшем в Сирии летчике Су-25 Герое России Романе Филипове и процитировал переделанное стихотворение «Гренада» Михаила Светлова.

Владимир Соловьев напомнил, что в России существует понятие «уважения к смерти», тем более к смерти героев, и выгнал американца.

Штурмовик Су-25 майора Романа Филипова был сбит террористами в Сирии 3 февраля. Пилот катапультировался, а после приземления вступил в неравный бой с террористами. Оказавшись в окружении боевиков, он подорвал себя гранатой.

Филипову было посмертно присвоено звание Героя России.