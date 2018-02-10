Су-35 против F-35: американский эксперт сравнил два истребителя

Эксперт американского военного издания The National Interest сравнил российский истребитель четвертого поколения Су-35 с американским боевым самолетом пятого поколения F-35.

По замечанию автора материала Себастьена Роблина, всем давно понятно, что Су-35 ни в чем не уступает западным истребителям четвертого поколения. Поэтому аналитику было интересно изучить его возможность противостоять самолету-невидимке пятого поколения F-35.

В ближнем бою с Су-35, который обладает отличной маневренностью, F-35 столкнется с серьезными трудностями, считает эксперт. И если российский истребитель сможет быстро обнаружить своего противника и приблизиться к нему на необходимое расстояние, шансы у F-35 на победу значительно снизятся.

При этом Роблин отмечает, что высокая скорость, системы радиоподавления и вооружения позволяют российскому самолету успешно вести безвизуальный бой.

«Су-35 из-за наличия системы радиоэлектронной борьбы и новейших вооружений способен вести безвизуальный бой, получая преимущество еще и в ближнем бою за счет своей маневренности», - говорится в материале.

Однако американский истребитель может успеть выпустить ракеты по Су-35, пока тот приблизиться, чтобы открыть огонь. Но тот фактор, что Су-35 может вовремя обнаружить соперника при помощи наземных радиолокационных станций низких частот, инфракрасных поисково-следящих систем и пассивной фазированной антенной решетки, опять дает балл в бою именно российскому истребителю.

В заключении американский эксперт добавил, что реально оценить шансы Су-35 и F-35 можно только после проведения воздушного боя между истребителями. Так как помимо электроники, на исход будут влиять такие факторы как схема полета, обеспечение поддержки с земли и уровень подготовки пилота.