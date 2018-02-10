В МЧС спрогнозировали наиболее вероятные сценарии войны с Россией

В научно-методическом труде МЧС РФ говорится, что при вооруженном конфликте с Россией иностранные государства вряд ли будут применять оружия массового поражения, более вероятно использование только современного высокоточного оружия, а также диверсионных групп. Об этом пишет РИА Новости.

По прогнозам спасателей, наиболее вероятными опасностями, грозящими населению РФ, могут стать не поражающие факторы ядерного оружия, а вторичные факторы техногенных аварий, возникающие при локальном поражении высокоточным оружием опасных или важных объектов.

«При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся. Применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно», –– говорится в труде МЧС.

При этом экстренное ведомство предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время в связи с современными взглядами на ведение войн. Осуществлять эвакуацию, уверены в МЧС, следует только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов (радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений).