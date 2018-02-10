Соловьев выгнал из студии американца за оскорбление погибшего в Сирии летчика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» американского эксперта Григория Винникова, который поставил под сомнение присуждение погибшему в Сирии российскому летчику Су-25 Роману Филипову звания Героя России.

После того, как председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил почтить минутой молчания память погибшего майора, Винников выкрикнул переделанную строчку из стихотворения Михаила Светлова «Гренада».

«Он хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Дамаске сирийцам отдать» – язвительно продекламировал американец.

На что гости студии потребовали от Соловьева, чтобы он попросил Винникова удалиться. Ведущий программы напомнил, что в России существует понятие «уважения к смерти», тем более к смерти героев, и выгнал американского эксперта.

Штурмовик Су-25 майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК в небе над сирийским Идлибом 3 февраля. Пилот катапультировался, а после приземления вступил в неравный бой с террористами. Оказавшись в окружении боевиков, он подорвал себя гранатой.

Филипову было посмертно присвоено звание Героя России.