Нетребко пригрозила отказаться от концертов, возмутившись из-за цен на билеты

Оперная певица Анна Нетребко возмутилась из-за необоснованно завышенной стоимости билетов на ее концерт с Юсифом Эйвазовым и пригрозила не приезжать в Москву. Об этом она написала в Instagram.

«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100 тысяч рублей, я просто не приеду больше… всем спасибо», - отметила прима.

Нетребко и Эйвазов дали в столице концерт, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского. 7 февраля в Концертном зале им. П. И. Чайковского. На некоторых сайтах цены на билеты достигали 150 тысяч рублей.

Оперные певцы в Москве исполнили партии из «Отелло», «Макбет», «Трубадур» и «Аиды» Верди, а также из сочинений Чайковского, Римского-Корсакова, Масканьи и Каталани под аккомпанемент Национального филармонического концерта, которым дирижировал Владимир Спиваков.