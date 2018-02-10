Делегация КНДР прибыла на встречу с президентом Южной Кореи

Северокорейская делегация, возглавляемая сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Голубом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Ожидается, что после переговоров стороны вместе отобедают.

До этого южнокорейский лидер впервые пересекся с сестрой Ким Чен Ына, которая занимает пост заместителя начальника Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, на открытии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Тогда Мун Чжэ Ин и Ким Ё Чжон пожали друг другу руки.

Северокорейскую делегацию, состоящую из 22 человек, возглавляет председатель президиума Верховного народного собрания и формальный глава государства Ким Ён Нам.