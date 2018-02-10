Ледокол «Капитан Хлебников» вышел на помощь застрявшему во льдах Охотского моря теплоходу
Ледокол должен прибыть к месту 10 февраля во второй половине дня.
Фото: Gary Markham/ shipspotting.com
К застрявшему во льдах Охотского моря пассажирскому теплоходу «Игорь Фархутдинов» вышел ледокол «Капитан Хлебников». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр.
В ведомстве сообщили, что теплоход сейчас стоит на полынье, ситуация на борту нормальная. Ледокол должен прибыть к месту 10 февраля во второй половине дня.
Теплоход «Игорь Фархутдинов» со 127 пассажирами на борту, следовавший по маршруту Сахалин–Курилы, вышел 5 февраля из порта курильского острова Шикотан и направился в сахалинский город Корсаков. Судно пробивается сквозь плотное ледовое поле.