Украинский оппозиционер пояснил, как власти завышают цену на газ для населения

Правительство Украины почти вдвое накручивает цены на газ для населения. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина».

Политик уверен, что граждане страны должны платить за голубое топливо 3-3,5 тысячи гривен за кубометр, а не 7 тысяч, как сейчас. По мнению Бойко, себестоимость газа составляет 800 тысяч гривен, но даже с учетом зарплат, налогов и инвестиционных затрат, стоимость кубометра не должна превышать 3,5 тысяч.

«Население должно платить не семь тысяч, которые сейчас предлагаются, а максимум три – три с половиной», - приводит телеканал его слова.

Бойко уверен, что высокие цены на топливо обусловлены накруткой, которая придумана предыдущими властями и подхвачена следующими.