Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллег и ветеранов МИДа с Днем дипломатического работника.

«Внешнеполитическая служба России, уходящая корнями в глубину столетий, сильна своими традициями. Во все времена здесь трудились талантливые люди, настоящие патриоты и профессионалы», — отметил министр.

Лавров отметил, что такие дипломаты, как Никита Панин, Александр Безбородко, Александр Горчаков, Андрей Громыко, Евгений Примаков оставили «заметный след в летописи российской государственности».

По словам министра, большинство государств мира рассматривают Россию, как «естественного гаранта мировой стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения».

В заключение министр пожелал российским дипломатам и их семьям здоровья и благополучия.