«Аэрофлот» ужесточит контроль за провозом ручной клади

Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 февраля ужесточит контроль за провозом ручной клади. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Контроль будет действовать как при выходе на посадку, так и при регистрации. В случае если ручная кладь не будет соответствовать нормам авиакомпании по весу, размеру и количеству мест, пассажир будет обязан сдать ее в багажное отделение. Если в результате вес багажа станет тяжелее бесплатной нормы, за него придется доплатить.

В компании объяснили, что эта мера связана с жалобами пассажиров на нехватку места для размещения ручной клади на борту воздушного судна.

Отмечается, что нормы провоза ручной клади не изменяются, но усиливается контроль за их соблюдением.