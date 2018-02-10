Звезда триллера «Психо» умерла в США

Американский киноактер, бывший посол Соединенных Штатов в Мексике Джон Гэвин умер в возрасте 86 лет в Беверли-Хиллз, в кругу близких, пишет TMZ. По данным издания, он страдал от осложнений, вызванных пневмонией, также долгое время болел лейкимией.

Артист приобрел известность благодаря картине Альфреда Хичкока «Психо», где он исполнил роль Сэма Лумиса. Гэвин также снялся в фильмах «Спартак», «Имитация жизни», «Время любить и умирать».