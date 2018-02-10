Российские врачи оказали медпомощь сирийским детям

Россия, Иран, Турция зафиксировали случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Хомс, Идлиб, Деръа и в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Об этом сообщил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

В результате совместной работы центра, сирийских органов безопасности и правопорядка, а также администрации провинции Хомс подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Эдлин провинции Хомс.

Российские военнослужащие провели в Сирии сразу несколько гуманитарных акций. В частности, около двух тонн продовольствия было доставлено в населенный пункт Абу-Хакфа-Эль-Джануби провинции Хомс. Кроме того, в кварталах Аль Касиля и Шахбаджида города Алеппо была организована раздача местным жителям около тонны хлеба. В поселение Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор российские военнослужащие доставили питьевую воду.

Медицинскую помощь получили 20 мирных граждан, в том числе 16 детей.

Беженцы продолжают возвращаться в свои дома, оставленные после начала боевых действий. Всего за сутки в родные места прибыли 19 жителей, из них семь – в провинцию Хомс и 12 – в Дамаск.