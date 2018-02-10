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Глава Генштаба Украины пообещал «не форсировать Волгу»

Андрей Аркадьев
00:48 10.02.2018
В украинском Генштабе заявили, что ВСУ не имеют боевых задач за пределами страны.
Фото: Минобороны Украины
Видео: Генеральний штаб ЗСУ/ YouTube

Украинская армия не собирается нападать на соседние страны. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Виктор Муженко, сообщается на сайте министерства обороны страны.

«Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти... по своей земле. И кто бы какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины», – заявил он.

Глава украинского Генштаба считает, что одним из приоритетных моментов военной реформы является повышение мобильности вооруженных сил, поскольку угрозы для безопасности и территориальной целостности страны могут появиться сразу на нескольких направлениях.

В связи с этим в рамках учений войска перебрасываются на тысячи километров: воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, своим ходом. В числе прочего военнослужащие будут тренироваться преодолевать различные водные преграды.

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