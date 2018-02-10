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В Лас-Вегасе умер основатель хип-хопа

Андрей Аркадьев
00:24 10.02.2018
Кевин Смит, известный под псевдонимом Lovebug Starski, умер на 58-м году жизни в Лас-Вегасе.
В Лас-Вегасе умер основатель хип-хопа
Фото: REALDJPREMIER/ Twitter

В Лас-Вегасе в возрасте 57 лет умер американский рэпер Кевин Смит, выступавший под псевдонимом Lovebug Starski, пишет Forbes. Смерть артиста наступила в результате сердечного приступа.

Смит выступал в Бронксе в 1970-х. Он является пионером такого направления, как хип-хоп, и создателем этого термина, который происходит от слов «hip» («ура») и «hop» («прыжок»).

Исполнитель приобрел всемирную известность благодаря таким хитам, как «Amityville» («The House on the Hill»), «Do the Right Thing» и «You’ve Gotta Believe».

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