Соловьев выгнал из студии эксперта, оскорбившего память пилота Су-25

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» американского эксперта Григория Винникова, после того как тот оскорбил погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

В ходе передачи председатель комитета Государственной думы по образованию Вячеслав Никонов предложил почтить минутой молчания память погибшего майора. После этого Винников поставил под сомнение присуждение Филипову звания Героя России. Неуважительные высказывания эксперта по отношению к российскому летчику возмутили присутствующих в студии, после чего Соловьев попросил гостя покинуть помещение.

«В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям», – заявил Соловьев.

Майор Роман Филипов погиб 3 февраля. Штурмовик Су-25, которым управлял летчик, был сбит из ПЗРК в небе над сирийским Идлибом. Пилот приземлился после катапультирования в районе Телль-Дебеса и вступил в неравный бой с террористами. Оказавшись в окружении боевиков, он подорвал себя гранатой. Филипову было посмертно присвоено звание Героя России.