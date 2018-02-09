Нетребко возмутилась стоимостью билетов на свой концерт в Москве

Оперная певица Анна Нетребко раскритиковала цены на ее совместный концерт с Юсифом Эйвазовым в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

На специализированных сайтах стоимость одного билета достигала 150 тысяч рублей. Певица написала в Instagram пост, в котором выразила протест организаторам мероприятия и перекупщикам билетов, пригрозив отказаться от концертов в Москве.

«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики! Если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают за 100 тысяч рублей, я просто не приеду больше… всем спасибо!» – заявила Нетребко.

Выступление звезд мировой оперной сцены Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова состоялось 7 февраля. Концерт был посвящен памяти Дмитрия Хворостовского.