Эксперты назвали самые продаваемые японские автомобили в России в 2017 году

Названы самые продаваемые в России японские машины за 2017 год. Об этом сообщает агентство «Автостат».

В прошлом году было продано свыше 287 тыс. автомобилей. На долю приходится до 5% от российского рынка.

Самой большой популярностью среди россиян в прошлом году пользовался кроссовер Toyota RAV4. За прошедший год российские дилеры реализовали более 32 тыс. единиц этой марки.

Вторую строчку рейтинга занимает Toyota Camry, ее результат составляет 28 тысяч машин. На третьем месте оказался Nissan Qashqai.

Кроме того, в число лидеров вошли Mitsubishi Outlander, Nissan Almera, Nissan Terrano и Toyota Land Cruiser Prado.