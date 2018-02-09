Шевцова рассказала о развитии системы мониторинга гособоронзаказа

Система мониторинга расчетов по государственным оборонным заказам оправдала себя полностью. Об этом заявила заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова во время выступления перед студентами Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Как подчеркнула Шевцова, система мониторинга ГОЗ позволяет наблюдать как за расходованием бюджетных средств, так и за реальным влиянием вложенных денег на экономику и эффективностью траты государственных финансов.

«Военный бюджет – это, прежде всего, инвестиции в экономику. За счет отчислений ОПК бюджеты всех уровней получили 480 млрд рублей налогов и налоговых платежей, а расходы на заработную плату превышают 440 млрд рублей в год», - отметила заместитель министра обороны РФ.

Татьяна Шевцова добавила, что весной 2018 года будут установлены правила ведения раздельного учета, который станет этапом развития системы мониторинга государственных оборонных заказов. Кроме того, будут введены правила для сроков, форм и порядка предоставления отчетной формы для государственных заказчиков.