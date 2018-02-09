До и после: пластический хирург рассказал, какие пластические операции сделал Родченков
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории информатор WADA, чья деятельность привела к тому, что многие российские спортсмены не попали на Олимпиаду, Григорий Родченков появился в эфире телепередачи «60 минут» американского канала CBS с измененной внешностью.
Пластический хирург Вячеслав Балкизов рассказал сайту телеканала «Звезда», какие операции были сделаны на лице Родченкова.
«Было сделано, как минимум, объемное омоложение в области губ. В целом, лицо стало более одутловатым, более объемным. Если мы будем рассматривать зону приротовой области, то там сделаны изменения. И это возможно комбинация хирургических и косметических методик», – заявил Балкизов.
По мнению врача, лицо экс-главы Московской антидопинговой лаборатории стало выглядеть несколько иначе, но радикальной пластике оно подвержено не было.
«Я не могу сказать, что здесь какая-то радикальная пластика выполнена с целью того, чтобы изменить его внешность до неузнаваемости. О таком, видимо, речь не идет», – сказал Балкизов.
По его словам, сложно сказать, когда была сделана операция.
«Пластика преследует две цели, первая цель – достижение омолаживающего эффекта. Вторая – изменение внешности. В данном случае, мне не приходится говорить о каком-то выраженном омолаживающем эффекте. В данном случае речь шла о том, чтобы немного сделать свою внешность менее узнаваемой для окружающих», – добавил врач.