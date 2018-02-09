До и после: пластический хирург рассказал, какие пластические операции сделал Родченков

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории информатор WADA, чья деятельность привела к тому, что многие российские спортсмены не попали на Олимпиаду, Григорий Родченков появился в эфире телепередачи «60 минут» американского канала CBS с измененной внешностью.

Пластический хирург Вячеслав Балкизов рассказал сайту телеканала «Звезда», какие операции были сделаны на лице Родченкова.

«Было сделано, как минимум, объемное омоложение в области губ. В целом, лицо стало более одутловатым, более объемным. Если мы будем рассматривать зону приротовой области, то там сделаны изменения. И это возможно комбинация хирургических и косметических методик», – заявил Балкизов.

По мнению врача, лицо экс-главы Московской антидопинговой лаборатории стало выглядеть несколько иначе, но радикальной пластике оно подвержено не было.

«Я не могу сказать, что здесь какая-то радикальная пластика выполнена с целью того, чтобы изменить его внешность до неузнаваемости. О таком, видимо, речь не идет», – сказал Балкизов.

По его словам, сложно сказать, когда была сделана операция.