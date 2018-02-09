Жители Земли смогут увидеть парад планет

Жители и гости Москвы с 8 по 11 февраля смогут наблюдать за мини-парадом планет с Луной.Об этом сказано на сайте Московского планетария.

Как говорится в сообщении, с начала февраля Марс, Сатурн и Юпитер над южным горизонтом выстроились в одну линию. Луна пройдет этот мини-парад планет, приблизившись к каждой из планет.

Наблюдать за этим удивительным явлением астрономы рекомендуют в ясную погоду с утра перед восходом.