Жители Земли смогут увидеть парад планет
За этим редким явлением рекомендуется наблюдать в ясную погоду с утра перед восходом.
Фото: NASA
Жители и гости Москвы с 8 по 11 февраля смогут наблюдать за мини-парадом планет с Луной.Об этом сказано на сайте Московского планетария.
Как говорится в сообщении, с начала февраля Марс, Сатурн и Юпитер над южным горизонтом выстроились в одну линию. Луна пройдет этот мини-парад планет, приблизившись к каждой из планет.
Наблюдать за этим удивительным явлением астрономы рекомендуют в ясную погоду с утра перед восходом.