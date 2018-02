ВВС США нанесли авиаудар по ступени ракеты Илона Маска

Военнослужащие ВВС США уничтожили часть ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на орбиту спутник GovSat-1. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Первая ступень ракеты-носителя по плану должна была разрушиться в атмосфере после отделения. Однако она уцелела, упала в Атлантический океан и не утонула. Тогда глава SpaceX Илон Маск выразил удивление случившимся и заявил, что компания попробует отбуксировать ступень к берегу.

This rocket was meant to test very high retrothrust landing in water so it didn’t hurt the droneship, but amazingly it has survived. We will try to tow it back to shore. pic.twitter.com/hipmgdnq16