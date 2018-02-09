Пиар-ход или искреннее заявление: Батрутдинов объявил дату свадьбы с Бузовой

Юморист Тимур Батрутдинов назначил свадьбу с Ольгой Бузовой на 28 октября в Барселоне, если до этого они не найдут себе других, более подходящих избранников.

Также резидент Comedy Club рассказал, что раньше популярнейшей в его Instagram была фотография с Мэттом Дэймоном, но романтический снимок на яхте с Бузовой за пару дней набрал больше лайков, чем фото с голливудским актером за два года. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Помимо этого, на юмориста подписалось большое количество пользователей: за день больше, чем за весь предыдущий год.

Батрутдинов называет Бузову феноменом современности, в конце 2017 года он опубликовал в социальной сети совместное фото с телеведущей и пообещал жениться на ней, если в новом году не встретит свою любовь.

Прошло несколько недель, и юморист заговорил о конкретной дате свадьбы, а также о месте ее проведения. Пока не ясно, было ли это заявление шуткой, пиар-ходом или искренним заявлением.

Известная телеведущая никаких конкретных заявлений относительно Батрутдинова, кроме неясных намеков, не делала.