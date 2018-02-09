Сильнейший ветер в Махачкале обрушил щит на автомобиль: видео

Сильнейший ветер в столице Республики Дагестан обрушил два рекламных щита и несколько деревьев. Видеозапись с моментом обрушения одной из конструкций опубликована в Сети.

На видео, снятом камерой регистратора, запечатлен один из проспектов Махачкалы. В какой-то момент в кадре обрушивается огромный рекламный щит, он придавливает машину, водитель которой пытается совершить разворот.

Как сообщает информационное агентство РИА Дагестан со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике, рекламные щиты упали на проспекте Акушинского. По данным республиканского МЧС, информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.