УАЗ презентовал новые спецверсии фургона «Профи»

Ульяновский автомобильный завод начинает производить две новые спецверсии грузового фургона УАЗ «Профи» в виде полноценной автолавки и грузовика-рефрижератора. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

В первой версии автомобиль предназначен для потребительской торговли за счет того, что у него есть удобная витрина прямо внутри кузова.

«Рефрижераторная» версия получила холодильную установку, которая способна поддерживать температурный режим с –7 до +7 градусов по Цельсию, позволяя транспортировать скоропортящиеся продукты. Объем кузова составляет девять кубических метров.

Точная дата начала продаж новых спецверсий УАЗа «Профи» предприятием будет объявлена позже.