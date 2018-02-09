УАЗ презентовал новые спецверсии фургона «Профи»
Пока не называется точная дата начала продаж новых спецверсий УАЗа «Профи».
Фото: uaz.ru
Ульяновский автомобильный завод начинает производить две новые спецверсии грузового фургона УАЗ «Профи» в виде полноценной автолавки и грузовика-рефрижератора. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
В первой версии автомобиль предназначен для потребительской торговли за счет того, что у него есть удобная витрина прямо внутри кузова.
«Рефрижераторная» версия получила холодильную установку, которая способна поддерживать температурный режим с –7 до +7 градусов по Цельсию, позволяя транспортировать скоропортящиеся продукты. Объем кузова составляет девять кубических метров.
Точная дата начала продаж новых спецверсий УАЗа «Профи» предприятием будет объявлена позже.