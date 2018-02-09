Турман опубликовала видео со съемок «Убить Билла – 2», где едва не погибла

Американская актриса Ума Турман опубликовала видео с неудачным дублем со съемок фильма Квентина Тарантино «Убить Билла – 2», где она получила серьезные травмы. Ролик актриса разместила в личном Instagram.

Согласно сюжету сцены Турман должна была проехать на автомобиле на высокой скорости по участку лесной дороги. Дорогу и автомобиль проверили, однако позже в сцену внесли изменения, и актрисе надо было проехать в обратном направлении.

В какой-то момент машину занесло, и она врезалась в дерево. Ума Турман получила серьезные травмы и была госпитализирована. Позднее актриса пыталась доказать, что съемки были небезопасны, но без дубля с аварией сделать это не представлялось возможным, а выдавать его Турман студия отказывалась.

Ситуация была неопределенной в течение 15 лет. Только недавно режиссер картины Квентин Тарантино смог найти пленку с аварией и предоставить ее актрисе.