СМИ сообщили о задержании Саакашвили спецназом

Украинские источники дают противоречивую информацию о якобы имеющем место задержании спецназом СБУ бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили.

Как сообщает издание Вести.ua, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили задержали в Киеве бойцы спецназа «Альфа» перед отелем Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Крещатицкой улице. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат Игорь Луценко.

В комментарии изданию Strana.ua соратник экс-губернатора Одесской области Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили не задержали. А нардеп Юрий Деревянко добавил, что в данный момент ему ничего не угрожает, спецназ «Альфа» уехал, и бывший президент Грузии сейчас находится в отеле.

В СБУ опровергли данные о якобы присутствии сотрудников спецназа «Альфа» у отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv.

«"Альфы" там нет и не было. Это не соответствует действительности», – рассказала агентству «Интерфакс-Украина» спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

В свою очередь, в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины отметили, что не располагают информацией о данной ситуации.

Михаил Саакашвили сейчас находится на Украине. Двадцать шестого января Апелляционным судом Киева ему избрана мера пресечения в виде «ночного» домашнего ареста с 22:00 до 07:00 сроком до 5 февраля. Он подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено ч.1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 110 УК Украины.