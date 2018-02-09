Южнокорейская фигуристка Ким Юна зажгла огонь Игр в Пхенчхане

В Южной Корее прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр – 2018 в Пхенчхане. Она завершилась зажжением олимпийского огня, эта честь выпала южнокорейской фигуристке Ким Юне, чемпионке Игр в 2010 году.

В ходе церемонии национальные сборные 92 стран прошли перед трибунами, демонстрируя флаги своих государств. Российские спортсмены в форме без национальной символики и с олимпийским флагом вместо триколора также прошли перед зрителями под номером 56.

Как стало известно ранее, 9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию 45 российских спортсменов и двух тренеров, которым Международный олимпийский комитет отказался выдать приглашение на участие в Играх в Южной Корее. Список «47», как его назвали в Сети, состоит из титулованных российских спортсменов, которые обладали огромными шансами на медали.