В МЧС назвали предварительную причину взрыва в жилом доме в Петербурге

В пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу назвали предварительную причину мощного взрыва в жилом здании по улице Репищева. Информацию сайту «Звезды» озвучил начальник пресс-службы Андрей Литовка.

«По предварительной информации, взрыв газового баллона при проведении работ по натяжным потолкам», – рассказал представитель пресс-службы МЧС Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что в жилом здании на улице Репищева в Петербурге случился взрыв, причем, судя по выложенным в социальных сетях свидетельствам очевидцев, дом пострадал серьезно. Как следует из фото и видео с места событий, взрывом затронут едва ли не целый этаж здания. Информация о пострадавших уточняется.