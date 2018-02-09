Путин назвал политику санкций «тупиковым путем»

Позиция России по санкциям находит все больше понимания на Западе. Об этом заявил Владимир Путин.

Сегодня, 9 января, президент встречается с участниками Недели российского бизнеса, которую проводит Российский союз промышленников и предпринимателей. Политику искусственных ограничений Путин назвал «тупиковым путем». И зарубежные бизнесмены, по его мнению, понимают, что все это ведет к упущенной выгоде и прямым убыткам.

«Конкуренция сейчас будет обостряться. В такой ситуации с конкурентами, в том числе в глобальной бизнес-среде, конечно, надо прямо сказать, церемонится не будут. В ход могут пойти любые формы давления, любые формы борьбы. Очевидно, что санкционный вызов носит не конъюнктурный характер. И, скорее всего, сохранится на какую-то перспективу. Но надеюсь, что здравый смысл возьмет вверх, и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнерами в нужном направлении», – сказал Путин.

Путин также добавил, что политика искусственных ограничений вскоре надоест самим ее идеологам.