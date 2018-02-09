В ДНР задержали причастных к убийству Гиви

В самопровозглашенной Донецкой народной республике задержаны лица, причастные к убийству командира подразделения «Спарта» Михаила Толстых, широко известно под позывным Гиви. Об этом рассказал глава ДНР Александр Захарченко.

«Установлены все лица, некоторые задержаны. Там не все задержаны, рассказывать все не могу. Идет активный поиск тех, кого не арестовали. Думаю, дело закончим в этом году», – заявил он.

Михаил Толстых являлся обладателем звания Героя ДНР, был кавалером двух Георгиевских крестов и управлял знаменитым подразделением «Спарта». Полковник вооруженных сил республики погиб в результате теракта 8 февраля 2017 года. До этого на него неоднократно совершались покушения, несколько раз он был ранен в боях.

Ранее известный украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что знает подробности покушения на Михаила Толстых. По его словам, террористический акт готовился украинскими спецслужбами около двух лет и прорабатывался очень серьезно, поскольку Гиви считался «номером один» в списке так называемого «возмездия».