Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

В ДНР задержали причастных к убийству Гиви

Вадим Синицын
15:45 09.02.2018
Захарченко заявил, что дело об убийстве комбата будет закрыто уже в этом году.
Видео: dnr-online.ru

В самопровозглашенной Донецкой народной республике задержаны лица, причастные к убийству командира подразделения «Спарта» Михаила Толстых, широко известно под позывным Гиви. Об этом рассказал глава ДНР Александр Захарченко.

«Установлены все лица, некоторые задержаны. Там не все задержаны, рассказывать все не могу. Идет активный поиск тех, кого не арестовали. Думаю, дело закончим в этом году», – заявил он.

Михаил Толстых являлся обладателем звания Героя ДНР, был кавалером двух Георгиевских крестов и управлял знаменитым подразделением «Спарта». Полковник вооруженных сил республики погиб в результате теракта 8 февраля 2017 года. До этого на него неоднократно совершались покушения, несколько раз он был ранен в боях.

Ранее известный украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что знает подробности покушения на Михаила Толстых. По его словам, террористический акт готовился украинскими спецслужбами около двух лет и прорабатывался очень серьезно, поскольку Гиви считался «номером один» в списке так называемого «возмездия».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Жители Земли смогут увидеть парад планет
Дата09.02.2018, 19:04
Жители Земли смогут увидеть парад планет
Сергей Шойгу назвал лучший КВН в стране
Дата09.02.2018, 18:38
Сергей Шойгу назвал лучший КВН в стране
Хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российских спортсменов
Дата07.02.2018, 22:58
Хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российских спортсменов
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Дата03.02.2018, 09:08
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Ужас подводника НАТО: пять уникальных палубных вертолетов России
Дата09.02.2018, 13:55
Ужас подводника НАТО: пять уникальных палубных вертолетов России
Так мог только Чапаев: малоизвестные факты из жизни человека-легенды
Дата09.02.2018, 08:34
Так мог только Чапаев: малоизвестные факты из жизни человека-легенды
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
15:45 В стране и мире
Видео
В ДНР задержали причастных к убийству Гиви
12:41 В стране и мире
ВСУ уличили в продаже снайперских винтовок НАТО ополченцам ДНР
17:50 В стране и мире
Видео
В ДНР создали самую крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире
08:33 В стране и мире
ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ у склада с украинским вооружением
14:27 В стране и мире
Лавров определил единственный способ урегулирования ситуации в Донбассе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:19 В стране и мире
Видео
До и после: пластический хирург рассказал, какие пластические операции сделал Родченков
19:28 Армия
В армии России появилось новое поколение офицеров
16:42 В стране и мире
Видео
Южнокорейская фигуристка Ким Юна зажгла огонь Игр в Пхенчхане
16:18 Спорт
Видео
Опубликованы кадры грандиозного салюта с церемонии открытия Олимпиады
15:45 В стране и мире
Видео
В ДНР задержали причастных к убийству Гиви
События дня
События дня
Олимпиада-2018
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Пиар-ход или искреннее заявление: Батрутдинов объявил дату свадьбы с Бузовой
Пиар-ход или искреннее заявление: Батрутдинов объявил дату свадьбы с Бузовой
Львы устроили засаду гиене на водопое: видео Видео
Львы устроили засаду гиене на водопое: видео
В ДНР создали самую крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире Видео
В ДНР создали самую крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире
Универсальный уничтожитель: каким будет новый пулемет российской армии
Универсальный уничтожитель: каким будет новый пулемет российской армии
Надписи на кириллице: ученые раскрыли тайну упавшего на Перу огненного стального шара Видео
Надписи на кириллице: ученые раскрыли тайну упавшего на Перу огненного стального шара
На Украине погиб дизайнер, который высмеивал в соцсетях смерть российского летчика Видео
На Украине погиб дизайнер, который высмеивал в соцсетях смерть российского летчика
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.