Жителей Екатеринбурга напугал внезапный взрыв на телебашне

Панику среди жителей Екатеринбурга вызвал внезапный взрыв на местной телебашне. Самый известный долгострой уральского города готовят к сносу.

По словам очевидцев, взрыв раздался изнутри недостроенного здания. Мелкие осколки бетона полетели наружу и напугали прохожих. Падали куски бетона размером в два-три сантиметра.

Особенно переполошились многочисленные защитники башни. Главный аргумент против сноса – эстетический: архитекторы уверяют, что бетонный шпиль красиво вписан в городской ансамбль и может стать прекрасной высотной доминантой Екатеринбурга. Как, например, Эйфелева башня в Париже.

Однако у властей города, а также у многих экспертов, иное мнение. Они называют мертвое здание символом неудачной экономики и считают, что многолетний долгострой только портит облик города. Окончательно снести его планируют в апреле.