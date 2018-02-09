Львы устроили засаду гиене на водопое: видео
Львы возле водопоя в Трансграничном парке Kgalagadi Transfrontier в ЮАР устроили засаду ничего не подозревающей гиене.
Видео: Kruger Sightings / Youtube
Турист на сафари в заповеднике в ЮАР снял на видео нападение львов на гиену, сообщает портал UPI.
Гиена едва смогла сбежать из засады, устроенной ей львицами на водопое в парке Kgalagadi Transfrontier на границе с Ботсваной. Животное оказалось быстрее, чем ее преследователи, которые в итоге отказались от погони.
«Это был счастливый день для гиены, когда ей с гордостью удалось избежать великой погони», – написал автор ролика 61-летний Луи Ле Ру.