Львы устроили засаду гиене на водопое: видео

Турист на сафари в заповеднике в ЮАР снял на видео нападение львов на гиену, сообщает портал UPI.

Гиена едва смогла сбежать из засады, устроенной ей львицами на водопое в парке Kgalagadi Transfrontier на границе с Ботсваной. Животное оказалось быстрее, чем ее преследователи, которые в итоге отказались от погони.