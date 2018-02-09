Сестра Ким Чен Ына прилетела в Южную Корею

Сестра Ким Чен Ына прилетела на частном самолете в Южную Корею в город Инчхон, откуда направится в Пхенчхан, передает Reuters. Ким Йо Ын – один из членов делегации Северной Кореи на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Таким образом, сестра главы КНДР стала первым членом семьи верховного лидера, которая с середины XX века приехала с официальным визитом в Южную Корею.

Ким Йо Ын около 30 лет, и она курирует пропагандистскую работу правящей Трудовой партии Кореи.

Северокорейскую делегацию возглавляет 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания КНДР и формальный глава страны Ким Ен Нам.

На церемонии открытия Олимпийских игр спортсмены из двух корейских государств пройдут вместе под так называемым флагом объединения, на котором изображен светло-голубой силуэт Корейского полуострова на белом фоне.