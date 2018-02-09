Лихие 90-е: эксперты назвали самые популярные машины, выпущенные в эти годы

Эксперты CarPrice назвали самые популярные и надежные автомобили, выпущенные в 1990-х, а также в начале 2000-х годов, на российском вторичном рынке.

В исследовании были использованы данные почти о 150 тысячах подержанных автомобилей из разных регионов страны. Каждая машина проверялась почти по 600 критериям, после чего получала от одной до пяти звезд по трем основным позициям: состояние кузова, технические параметры и состояние салона.

В пятерку самых популярных автомобилей 1993–1998 годов выпуска попали Audi A6, Volkswagen Passat, BMW 5-Series, Honda CR-V, Mercedes-Benz E-Class.

По надежности лидером среди автомобилей этих годов стала Honda CR-V, вторая строчка у Opel Vectra B, а на третьем месте оказалась Audi A6.

Среди самых популярных автомобилей, выпущенных на рубеже веков, первое место занимают рестайлинговый Volkswagen Passat B5, BMW X5 и Audi A4 второго поколения.

При этом отмечается, что в рейтинг не попали автомобили ВАЗ, УАЗ и Daewoo, потому что техническое состояние большинства этих машин, выпущенных в 90-е, «ниже приемлемого уровня».