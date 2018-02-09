Саблезубый олень впервые попал в фотоловушку в Приморье

Камеры в Национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае впервые зафиксировали редкую для данной территории кабаргу – похожее на оленя парнокопытное животное с длинными и острыми клыками. Об этом сообщается на сайте Нацпарка.

Фотоловушка запечатлела самца кабарги на возвышенности, потому что стихия этих копытных – поросшие хвойным лесом склоны гор, которых в Нацпарке немного.

«Кабарга – зверь-одиночка. Запечатлеть этого обитателя тайги довольно сложно, и даже в объектив фотоловушки этот лесной отшельник попадает редко», – говорится в сообщении «Земли леопарда».

Отмечается, что кабарга, несмотря на свои угрожающие клыки, ест только растительную пищу. А клыки самцы саблезубого оленя используют для борьбы за самок во время гона.

«Фотоловушка запечатлела кабаргу на одной из возвышенностей, скальная поверхность которой в случае опасности поможет маневренному прыгуну избежать фатальной встречи с хищником», – добавили в Нацпарке.

Кроме кабарги, в «Земле леопарда» также обитают пятнистые олени, косули, кабаны и горалы.