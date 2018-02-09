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Корейские рестораны будут кормить гостей Олимпиады блюдами из собак

Василиса Морозова
07:01 09.02.2018
Рестораны южнокорейского Пхенчхана, где проходят Олимпийские игры, отказались убирать из меню блюда из мяса собак.
Корейские рестораны будут кормить гостей Олимпиады блюдами из собак
Фото: Lawrence Luhttp / imagebroker / Globallookpress

Рестораны южнокорейского Пхенчхана предложат гостям Олимпиады-2018 блюда из мяса собак, сообщает Daily Mail.

Таким образом, специализирующие на блюдах из собак заведения проигнорировали запрет местных властей продавать эти деликатесы. Владельцам ресторанов пообещали компенсацию за убытки, но только два заведения подчинились решению Пхенчхана. 

Как пишет издание, власти города потратили несколько миллионов долларов, чтобы подготовиться к Играм и наплыву иностранных гостей. В регионе были переведены меню и таблички. Оргкомитет Олимпиады выразил озабоченность по поводу употребления собачьего мяса в Южной Корее. После этого некоторые рестораны заменили собачатину на свинину, однако понесли убытки. 

«Этот вопрос должно решить правительство. Мы надеемся, что это не повлияет на репутацию Игр и провинции. Кроме того, собачье мясо не будет подаваться в любом месте проведения Олимпиады», – отметили организаторы. 

Употребление собачатины распространено в некоторых азиатских странах, в том числе в Южной Корее и Китае, где убийство собак для этих целей легализировано. Однако во Вьетнаме, Камбодже, Сингапуре запрещено убивать собак ради употребления их в пищу.

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