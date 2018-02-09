В МО РФ назвали причину обрушения построенного российскими военными моста через Евфрат

На востоке Сирии обрушился мост через Евфрат, построенный российскими военными, в результате преднамеренного открытия шлюзов на плотине, которая находится под контролем подопечных международной коалиции США. Об этом сообщает газета оборонного ведомства МО РФ «Красная звезда».

Как сообщается, малый автомобильный разборный мост в пригороде Дейр-эз-Зора российские военные установили в сентябре 2017 года, а в октябре его передали сирийской стороне. Пропускная способность моста составляла восемь тысяч машин в сутки. Он мог выдержать вес тяжелой бронетехники: танков, БМП и РСЗО.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие осадков в регионе, 6 января уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, скорость реки в два раза увеличилась. Следствием стало разрушение 210-метрового моста.

Сирийские специалисты заявили, что это случилось после преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, которая находится на территории оппозиционных формирований, подконтрольных международной коалиции во главе с США. По их словам, никакой технической необходимости в этом не было.