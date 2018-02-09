Немецкий депутат предложил Киеву принять итоги референдума в Крыму

Депутат парламента германской земли Северный Рейн – Вестфалия Хельмут Сайффен, находящийся в Крыму в составе немецкой делегации, считает, что к власти на Украине должны прийти силы, способные принять волеизъявление местного населения.

«Это путь эскалации. На Украине должны появиться или прийти к власти политические силы, которые приняли бы волеизъявление крымского народа», – приводит слова Сайффена РИА Новости.

Он уверен, что санкции, введенные после воссоединения Крыма с Россией, контрпродуктивны. По словам депутата, бизнес и экономика Германии страдают из-за санкционной войны между Западом и РФ.

Немецкая делегация в составе девяти депутатов региональных парламентов от правой партии «Альтернатива для Германии» находится с семидневным визитом в Крыму.