Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключения

Южно-Сахалинский городской суд признал в пятницу виновным бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

«Суд постановил: признать Хорошавина виновным по восьми эпизодам получения взятки», – огласила судья Елена Поликина, пишет «Интерфакс».

Суд также запретил ему занимать государственные должности в течение пяти лет после освобождения.

Хорошавин признан виновным в восьми эпизодах получении взяток на общую сумму 522 миллиона рублей и легализации доходов. Вместе с экс-главой региона на скамью подсудимых попали бывший заместитель председателя правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов.