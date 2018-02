Активистка Femen оголила грудь во время визита Порошенко в Вену

Активистка Femen проникла в Венскую оперу и выразила свой протест президенту Украины Петру Порошенко в ходе его визита в Австрию. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Женщина оголила свою грудь во время посещения Порошенко Венского бала. Активистка обнажилась в тот момент, когда глава Украины поднимался по лестнице на балкон. На ее теле красовалась надпись: «Poroshenko, get the f...ck out of the Ball!»

В организации Femen объяснили, что таким образом они решили сообщить мировому сообществу, что Порошенко «не место на аристократическом рауте». Девушку сразу схватили сотрудники полиции.