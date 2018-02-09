Часть полотна нацистского дирижабля «Гинденбург» продали на аукционе за $36 тысяч

Кусок полотна дирижабля «Гинденбург», найденный на месте его крушения, был продан на аукционе за 36 282 доллара, сообщает Associated Press.

Ткань размером 12,7 на 15,9 сантиметра подобрал подросток, отец которого работал на воздухоплавательной базе, где приземлялось воздушное судно. По мнению экспертов, найденное полотно было частью нацистского флага, закрепленного на хвосте «Гинденбурга».

Дирижабль был построен в 1936 году и назван в честь рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга. Шестого мая 1937 года при посадке в США он загорелся. На борту воздушного судна находились 97 человек, 35 из них погибли.